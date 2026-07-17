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В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ - РИА Новости, 17.07.2026
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05:51 17.07.2026 (обновлено: 09:19 17.07.2026)
В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

Российские врачи смогут использовать ИИ при ЭКГ и колоноскопии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинский работник смотрит снимки пациента
Медицинский работник смотрит снимки пациента - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинский работник смотрит снимки пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские врачи смогут использовать технологии искусственного интеллекта при проведении ЭКГ и колоноскопии.
  • Это повысит точность диагностики и ускорит постановку диагноза.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российские врачи смогут использовать ИИ при проведении различных анализов, сообщил в интервью РИА Новости председатель ФФОМС Илья Баланин.
"Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии", — сказал он.
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Баланин отметил, что применение ИИ ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.
Как подчеркивал министр здравоохранения Михаил Мурашко, искусственный интеллект повышает качество распознавания заболеваний. По его словам, в частности, эта технология практически исключает риск пропуска злокачественных новообразований.
В апреле Владимир Путин поручил внедрить ИИ во врачебную практику и помочь медикам освоить навыки работы с ними.
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