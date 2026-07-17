В России расширят диагностику болезней с помощью ИИ

"Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии", — сказал он.