Мединский: РВИО объявляет конкурс на создание граффити в честь героев СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское военно-историческое общество объявляет конкурс на создание граффити, посвященных героям специальной военной операции.
- Уже созданы граффити в честь Героев России Александра Бичаева, Дмитрия Беляева и других в Смоленске, Григория Слугина в Саранске, Сергея Ванеева в Архангельске.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявляет конкурс среди на создание по всей России граффити, посвященных героям специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
Уже сделаны первые граффити - Героям России Александру Бичаеву, Дмитрию Беляеву и другим в Смоленске, Григорию Слугину в Саранске, Сергею Ванееву в Архангельске, отметил Мединский. "Сделаем по всей стране!" - добавил он.
По словам Мединского, ему хотелось бы, чтобы граффити получились теплыми, без формализма. "Не "как на паспорте". Героев у нас - не счесть. Пусть все они останутся с нами навсегда", - написал он.