Мединский: РВИО объявляет конкурс на создание граффити в честь героев СВО

Уже сделаны первые граффити - Героям России Александру Бичаеву, Дмитрию Беляеву и другим в Смоленске, Григорию Слугину в Саранске, Сергею Ванееву в Архангельске, отметил Мединский. "Сделаем по всей стране!" - добавил он.

По словам Мединского, ему хотелось бы, чтобы граффити получились теплыми, без формализма. "Не "как на паспорте". Героев у нас - не счесть. Пусть все они останутся с нами навсегда", - написал он.