Рейтинг@Mail.ru
Мединский: РВИО объявляет конкурс на создание граффити в честь героев СВО - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 17.07.2026
Мединский: РВИО объявляет конкурс на создание граффити в честь героев СВО

Мединский: РВИО объявляет конкурс на создание по РФ граффити в честь героев СВО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское военно-историческое общество объявляет конкурс на создание граффити, посвященных героям специальной военной операции.
  • Уже созданы граффити в честь Героев России Александра Бичаева, Дмитрия Беляева и других в Смоленске, Григория Слугина в Саранске, Сергея Ванеева в Архангельске.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявляет конкурс среди на создание по всей России граффити, посвященных героям специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
"Объявляем конкурс среди РО (региональных отделений - ред.) РВИО на создание граффити, посвященных героям СВО", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Мурал, посвященный Герою России - участнику СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Смоленске создали муралы, посвященные Героям России – участникам СВО
15 июля, 17:53
Уже сделаны первые граффити - Героям России Александру Бичаеву, Дмитрию Беляеву и другим в Смоленске, Григорию Слугину в Саранске, Сергею Ванееву в Архангельске, отметил Мединский. "Сделаем по всей стране!" - добавил он.
По словам Мединского, ему хотелось бы, чтобы граффити получились теплыми, без формализма. "Не "как на паспорте". Героев у нас - не счесть. Пусть все они останутся с нами навсегда", - написал он.
Флаги России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Участник СВО рассказал о периоде адаптации после военной службы
Вчера, 16:45
 
РоссияСмоленскВладимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Саранск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала