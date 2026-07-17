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Свыше 2 тысяч медиков нашли работу в Подмосковье по программе соцподдержки - РИА Новости, 17.07.2026
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Новости Подмосковья
 
15:18 17.07.2026
Свыше 2 тысяч медиков нашли работу в Подмосковье по программе соцподдержки

Более 2 тысяч медиков трудоустроились в Подмосковье по программе "Приведи друга"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 2 тысяч специалистов трудоустроились в больницы Московской области с начала действия программы "Приведи друга" в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
В регионе сотрудники государственных медицинских организаций могут получить денежную выплату за привлечение новых специалистов благодаря программе соцподдержки. Размер премии составляет до 128 тысяч рублей и зависит от специальности, категории и стажа трудоустроенного сотрудника.
"Программа "Приведи друга" остается одним из эффективных инструментов привлечения медицинских кадров. За все время ее действия в подмосковные больницы трудоустроились уже более 2 тысяч специалистов. Только с начала этого года к работе приступили 183 медицинских работника, из них 75 — врачи, 108 — средний медперсонал", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Наиболее востребованными специальностями стали медицинская сестра, фельдшер скорой медицинской помощи, участковый терапевт, фельдшер и анестезиолог-реаниматолог.
По данным пресс-службы, вознаграждение за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: половина суммы — после трудоустройства специалиста, оставшаяся часть — после трех месяцев его работы. При этом новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медицинских организациях Московской области в течение предыдущих шести месяцев.
В Подмосковье также действуют и другие меры поддержки медицинских работников.
 
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