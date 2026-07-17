Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в российские школы инклюзивных классов с тьюторами.
- Она также отметила важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в российские школы инклюзивных классов для детей с особенностями здоровья.
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"Я за комбинированный формат, чтобы были инклюзивные классы с тьюторами, чтобы были отдельные классы в школах для детей с особенностями", - сказала Львова-Белова на сессии "Многодетный отец" в рамках IV Уральского форума женщин "Создавая жизнь".
Она также отметила важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.
"Ребенок находится в своей среде и не травмируется, мы отдельно этим вопросом сейчас занимаемся", - добавила Львова-Белова.