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Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов - РИА Новости, 17.07.2026
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13:10 17.07.2026
Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов

Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в школах инклюзивных классов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в российские школы инклюзивных классов с тьюторами.
  • Она также отметила важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова подчеркнула важность внедрения в российские школы инклюзивных классов для детей с особенностями здоровья.
«
"Я за комбинированный формат, чтобы были инклюзивные классы с тьюторами, чтобы были отдельные классы в школах для детей с особенностями", - сказала Львова-Белова на сессии "Многодетный отец" в рамках IV Уральского форума женщин "Создавая жизнь".
Она также отметила важность развития школ-интернатов для детей с рядом заболеваний.
"Ребенок находится в своей среде и не травмируется, мы отдельно этим вопросом сейчас занимаемся", - добавила Львова-Белова.
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