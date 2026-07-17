Львова-Белова отметила важность внедрения в школах инклюзивных классов

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"Я за комбинированный формат, чтобы были инклюзивные классы с тьюторами, чтобы были отдельные классы в школах для детей с особенностями", - сказала Львова-Белова на сессии "Многодетный отец" в рамках IV Уральского форума женщин "Создавая жизнь".