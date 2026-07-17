Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров упрекнул журналистов Washington Times в недобросовестности за статью о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.

Он подчеркнул, что Россия приняла предложение Трампа по урегулированию ситуации, озвученное на саммите на Аляске.

Министр заявил, что работа по урегулированию ситуации будет выполнена, несмотря на предыдущие неудачи.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул журналистов американского издания Washington Times в недобросовестности за статью о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.

"Washington Times написал: "Москва упускает выгодную возможность смягчения санкций и развития экономического сотрудничества с США , предложенные ранее Трампом при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине"... Нет совести у журналистов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.

Лавров подчеркнул, что Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию, озвученное на саммите на Аляске, однако теперь, по его словам, от этих договоренностей американского лидера пытаются увести его европейские союзники и Владимир Зеленский.