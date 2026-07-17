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Лавров пристыдил Washington Times - РИА Новости, 17.07.2026
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16:22 17.07.2026 (обновлено: 16:31 17.07.2026)
Лавров пристыдил Washington Times

Лавров упрекнул Washington Times в недобросовестности за статью о санкциях

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров упрекнул журналистов Washington Times в недобросовестности за статью о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.
  • Он подчеркнул, что Россия приняла предложение Трампа по урегулированию ситуации, озвученное на саммите на Аляске.
  • Министр заявил, что работа по урегулированию ситуации будет выполнена, несмотря на предыдущие неудачи.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упрекнул журналистов американского издания Washington Times в недобросовестности за статью о том, что Москва якобы упускает возможность смягчения санкций со стороны США.
"Washington Times написал: "Москва упускает выгодную возможность смягчения санкций и развития экономического сотрудничества с США, предложенные ранее Трампом при условии добросовестного участия в переговорном процессе по Украине"... Нет совести у журналистов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана.
Лавров подчеркнул, что Россия приняла предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию, озвученное на саммите на Аляске, однако теперь, по его словам, от этих договоренностей американского лидера пытаются увести его европейские союзники и Владимир Зеленский.
"Президент (России Владимир) Путин четко сказал: эта работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом признавались, что не хотели ничего выполнять, эта работа будет выполнена", - заключил министр.​
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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