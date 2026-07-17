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Лавров оценил значение МТК "Север — Юг" на фоне кризиса в Ормузском проливе - РИА Новости, 17.07.2026
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15:32 17.07.2026 (обновлено: 17:40 17.07.2026)
Лавров оценил значение МТК "Север — Юг" на фоне кризиса в Ормузском проливе

Лавров: на фоне кризиса в Ормузском проливе растет значение МТК "Север —Юг"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кризис в Ормузском проливе затягивается, что повышает значение международного транспортного коридора "Север — Юг", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по утверждению Центрального командования ВС США, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кризис в Ормузском проливе, судя по всему, затягивается, на этом фоне повышается значение международного транспортного коридора "Север — Юг", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В ситуации, когда кризис в Ормузском проливе затягивается, судя по всему, и мировая экономика и мировые транспортные маршруты страдают, положение дел в нашем трехстороннем проекте ("Север — Юг". — Прим. ред.) вызывает, в общем-то, оптимизм", — сказал он в ходе совместной пресс-конференции.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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