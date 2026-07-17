Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске

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"Мы приняли предложения Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский", — сказал он на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.