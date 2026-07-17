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Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске - РИА Новости, 17.07.2026
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15:20 17.07.2026 (обновлено: 22:01 17.07.2026)
Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске

Лавров: в Анкоридже РФ приняла предложения Трампа по Украине

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на Аляске.
  • Европейские союзники и Владимир Зеленский пытаются оттащить Трампа от этих предложений, заявил Сергей Лавров.
  • Переговоры президентов России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа 2025 года.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские союзники пытаются заставить главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от предложений, сделанных им России на саммите в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«

"Мы приняли предложения Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский", — сказал он на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе в Анкоридже в прошлом году. Ее посвятили украинскому урегулированию, обе стороны дали положительную оценку переговорам. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "дух Анкориджа" набором пониманий, достигнутых во время саммита.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине
15 июля, 14:43
 
ЕвропаРоссияСергей ЛавровАляскаСШАДональд Трамп
 
 
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