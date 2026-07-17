Лавров: Европа пытается оттащить Трампа от предложений, сделанных на Аляске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на Аляске.
- Европейские союзники и Владимир Зеленский пытаются оттащить Трампа от этих предложений, заявил Сергей Лавров.
- Переговоры президентов России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа 2025 года.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский и его европейские союзники пытаются заставить главу Белого дома Дональда Трампа отказаться от предложений, сделанных им России на саммите в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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"Мы приняли предложения Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский", — сказал он на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе в Анкоридже в прошлом году. Ее посвятили украинскому урегулированию, обе стороны дали положительную оценку переговорам. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "дух Анкориджа" набором пониманий, достигнутых во время саммита.
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15 июля, 14:43