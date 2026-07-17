Киев переживает, что Персидский залив отвлекает США, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим переживает из-за кризиса в Персидском заливе.
- По словам Лаврова, Украина опасается, что США не смогут активнее присоединиться к давлению на РФ из-за отвлечения на кризис в Персидском заливе.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим переживает, что кризис в Персидском заливе отвлекает США от Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Переживают они (киевский режим - ред.), что США отвлекаются (на кризис в Персидском заливе - ред.) и не могут активнее присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как кризис в Персидском заливе отражается на ситуации вокруг Украины.