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Киев переживает, что Персидский залив отвлекает США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2026
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15:17 17.07.2026 (обновлено: 15:20 17.07.2026)
Киев переживает, что Персидский залив отвлекает США, заявил Лавров

Лавров: Киев переживает из-за отвлеченности США на кризис в Персидском заливе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим переживает из-за кризиса в Персидском заливе.
  • По словам Лаврова, Украина опасается, что США не смогут активнее присоединиться к давлению на РФ из-за отвлечения на кризис в Персидском заливе.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим переживает, что кризис в Персидском заливе отвлекает США от Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Переживают они (киевский режим - ред.), что США отвлекаются (на кризис в Персидском заливе - ред.) и не могут активнее присоединиться к лагерю, который занят только оказанием давления на РФ", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как кризис в Персидском заливе отражается на ситуации вокруг Украины.
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