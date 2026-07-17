Лавров и Байрамов подписали план консультаций на 2026—2027 годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы.
- План включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа прошло по итогам переговоров глав МИД обоих государств перед совместной пресс-конференцией.
План консультаций между министерствами иностранных дел включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.