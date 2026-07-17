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Лавров и Байрамов подписали план консультаций на 2026—2027 годы - РИА Новости, 17.07.2026
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14:36 17.07.2026 (обновлено: 14:53 17.07.2026)

Лавров и Байрамов подписали план консультаций на 2026—2027 годы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы.
  • План включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание документа прошло по итогам переговоров глав МИД обоих государств перед совместной пресс-конференцией.
План консультаций между министерствами иностранных дел включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.
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