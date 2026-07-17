Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3"

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"Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возвращение и возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества "три плюс три" (консультативный региональный формат с участием России, Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и Грузии. - ред.)", - отметил он.