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Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3" - РИА Новости, 17.07.2026
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14:01 17.07.2026
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3"

Лавров и Байрамов обсудили экономику, Южный Кавказ и платформу "3+3"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД России и Азербайджана обсуждают экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, ситуацию на Южном Кавказе и платформу «3+3».
  • Стороны планируют рассмотреть текущее состояние экономического взаимодействия и перспективы культурно-гуманитарных проектов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов на переговорах в Москве обсуждают экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3", заявил российский министр.
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"Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возвращение и возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества "три плюс три" (консультативный региональный формат с участием России, Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и Грузии. - ред.)", - отметил он.
Лавров уточнил, что стороны планируют рассмотреть текущее состояние экономического взаимодействия с учетом состоявшегося в апреле 24-го заседания межправительственной комиссии, а также перспективы культурно-гуманитарных проектов. Кроме того, министры затронут взаимодействие в рамках ОБСЕ, ООН и СНГ.​
Накануне в МИД РФ сообщили, что рассматривают визит Байрамова в контексте продолжения доверительного диалога и подтвердили готовность Москвы содействовать нормализации отношений Баку и Еревана, включая заключение мирного договора, делимитацию границы и разблокирование коммуникаций.
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