Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД России и Азербайджана обсуждают экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, ситуацию на Южном Кавказе и платформу «3+3».
- Стороны планируют рассмотреть текущее состояние экономического взаимодействия и перспективы культурно-гуманитарных проектов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов на переговорах в Москве обсуждают экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, ситуацию на Южном Кавказе и платформу "3+3", заявил российский министр.
«
"Безусловно, поговорим о ситуации на Южном Кавказе. Обратили внимание на возвращение и возрастание интереса к платформе регионального сотрудничества "три плюс три" (консультативный региональный формат с участием России, Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и Грузии. - ред.)", - отметил он.
Лавров уточнил, что стороны планируют рассмотреть текущее состояние экономического взаимодействия с учетом состоявшегося в апреле 24-го заседания межправительственной комиссии, а также перспективы культурно-гуманитарных проектов. Кроме того, министры затронут взаимодействие в рамках ОБСЕ, ООН и СНГ.
Накануне в МИД РФ сообщили, что рассматривают визит Байрамова в контексте продолжения доверительного диалога и подтвердили готовность Москвы содействовать нормализации отношений Баку и Еревана, включая заключение мирного договора, делимитацию границы и разблокирование коммуникаций.