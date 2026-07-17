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Лавров: Россия и Азербайджан двигаются к раскрытию потенциала отношений - РИА Новости, 17.07.2026
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13:14 17.07.2026 (обновлено: 13:21 17.07.2026)
Лавров: Россия и Азербайджан двигаются к раскрытию потенциала отношений

Лавров: Россия и Азербайджан двигаются к полному раскрытию потенциала отношений

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Азербайджан стремятся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений.
  • Потенциал планируется раскрыть в рамках Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую страны подписали 22 февраля 2022 года.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия и Азербайджан двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, закрепленном в Московской декларации о союзническом взаимодействии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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АзербайджанРоссияСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
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