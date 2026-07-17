Лавров: Россия и Азербайджан двигаются к раскрытию потенциала отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Азербайджан стремятся к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений.
- Потенциал планируется раскрыть в рамках Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую страны подписали 22 февраля 2022 года.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Россия и Азербайджан двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений, закрепленном в Московской декларации о союзническом взаимодействии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года", - сказал министр в начале переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.