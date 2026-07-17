Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту "Кролики"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок участникам украинского эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу.