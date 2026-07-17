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Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту "Кролики" - РИА Новости, 17.07.2026
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19:53 17.07.2026
Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту "Кролики"

Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому эстрадному дуэту "Кролики"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги страны на одной из улиц Латвии
Флаги страны на одной из улиц Латвии - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги страны на одной из улиц Латвии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну участникам украинского эстрадного дуэта «Кролики» Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу на неопределенный срок.
  • Решение было принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок участникам украинского эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу.
"Я приняла решение включить в список нежелательных для Латвии лиц Владимира Моисеенко и Владимира Данильца и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции", - сообщила Браже в соцсети Х.
Моисеенко и Данилец являются участниками украинского юмористического эстрадного дуэта "Кролики", получившего известность в 1990-х годах и выступавшего в странах СНГ. В последние годы дуэт продолжал выступать в России.
Ранее власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
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