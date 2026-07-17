Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту "Кролики"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Латвии Байба Браже запретила въезд в страну участникам украинского эстрадного дуэта «Кролики» Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу на неопределенный срок.
- Решение было принято в соответствии с частью 2 статьи 61 закона об иммиграции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд в страну на неопределенный срок участникам украинского эстрадного дуэта "Кролики" Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу.
Моисеенко и Данилец являются участниками украинского юмористического эстрадного дуэта "Кролики", получившего известность в 1990-х годах и выступавшего в странах СНГ. В последние годы дуэт продолжал выступать в России.
Ранее власти Латвии на неопределенный срок запретили въезд почти 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.