Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ.
- Два безэкипажных катера Украины были уничтожены в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Черном море и Егорлыцком заливе.
Ведомство опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".