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Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости, 17.07.2026
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17:31 17.07.2026 (обновлено: 17:52 17.07.2026)
Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

МО РФ опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ.
  • Два безэкипажных катера Украины были уничтожены в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет" в Черном море и Егорлыцком заливе.​
Ведомство опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет".
"Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива", - говорится в описании к видео.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЧерное море
 
 
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