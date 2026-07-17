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Лантратова рассказала об украинских комиксах для детей - РИА Новости, 17.07.2026
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13:22 17.07.2026
Лантратова рассказала об украинских комиксах для детей

Лантратова: украинские комиксы для детей внушают ненависть ко всему русскому

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о украинских комиксах, в которых детям внушают ненависть ко всему русскому.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала про украинские комиксы, в которых детям внушают ненависть ко всему русскому, в частности, что российские военные якобы "варвары".
Федеральный омбудсмен в ходе своего выступления на всероссийской конференции "Служение Отечеству как призвание молодежи" рассказала, что с начала СВО помогала эвакуировать людей из зоны боевых действий. Также она вместе с коллегами вывозила книги с Украины, в которых украинские власти намеренно переписывали историю, чтобы "готовить детей к войне с Россией".
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"В общей сложности мы вывезли 300 книжек... Идеология ненависти ко всему русскому. У них есть уникальные комиксы для детей, в которых издевательские стихи по отношению к Москве, России. Есть отдельные комиксы, где, например, украинские военные - чистые, опрятные, спасают мир, как Бэтмены, а российские военнослужащие такие грязные, с бутылками алкоголя, идут... бьют маленькую собачонку, связывают маленького ребенка - то есть показывают их такими варварами, тиранами", - сказала Лантратова.
Она добавила, что в украинских учебниках Герои Великой Отечественной войны заменены нацистскими преступниками, советские танки представлены с фашистской свастикой, а каждое слово "пропитано ненавистью ко всему русскому".
"Более того, у них нет понятия "Великая Отечественная война", оно уже смыто, есть германо-советская война. Есть отдельные учебники - это то же самое, что у нас ОБЖ – "Защита Отечества", где можно посмотреть на человека через прицел автомата, на русского солдата. Детей готовили к войне с Россией", - подчеркнула уполномоченный.
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