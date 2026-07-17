Лантратова рассказала об украинских комиксах для детей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала про украинские комиксы, в которых детям внушают ненависть ко всему русскому, в частности, что российские военные якобы "варвары".

Она добавила, что в украинских учебниках Герои Великой Отечественной войны заменены нацистскими преступниками, советские танки представлены с фашистской свастикой, а каждое слово "пропитано ненавистью ко всему русскому".

"Более того, у них нет понятия "Великая Отечественная война", оно уже смыто, есть германо-советская война. Есть отдельные учебники - это то же самое, что у нас ОБЖ – "Защита Отечества", где можно посмотреть на человека через прицел автомата, на русского солдата. Детей готовили к войне с Россией", - подчеркнула уполномоченный.