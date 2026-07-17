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Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в Дружновке в ДНР - РИА Новости, 17.07.2026
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11:49 17.07.2026 (обновлено: 11:52 17.07.2026)
Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в Дружновке в ДНР

Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в ДНР, где не дают выехать в РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направит в ООН и Международный Комитет Красного Креста материалы по ситуации в Дружновке.
  • В Дружковке украинская эвакуационная группа «Белые ангелы» совместно с журналистами «Радио Свобода» выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины, при этом местная жительница выразила желание выехать в РФ.
  • По словам Лантратовой, в Дружковке сейчас остается около 4,5 тысяч человек, которые выживают в подвалах и ждут прихода Вооруженных Сил РФ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направит в ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) материалы по ситуации в Дружновке, где украинские военные не дают пожилой женщине выехать в Россию.
Она рассказала, что в Дружковке в ДНР украинская эвакуационная группа "Белые ангелы" совместно с журналистами "Радио Свобода*" (признано в РФ иностранным агентом) выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины. Одна из местных жительниц прямо заявила, что хочет выехать в РФ. В то время как украинский полицейский предложил ей связаться с волонтерами "Красного Креста", чтобы ее внесли в списки и "отвезли на обмен".
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"Вдумайтесь: пожилой женщине не дают возможности уехать туда, куда она хочет, а предлагают фактически сдаться в плен, приравняв к военнопленным, чтобы впоследствии обменять на украинских преступников. Это грубейшее нарушение прав человека", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что по признанию самих украинских служб, в Дружковке сейчас остается около 4,5 тысяч человек. Люди выживают в подвалах и ждут прихода Вооруженных Сил РФ. По словам уполномоченного, есть и те, кого насильно вывезли на Украину, но они правдами и неправдами возвращаются в свои полуразрушенные дома, чтобы дождаться наших ребят.
"Как уполномоченный по правам человека в РФ, я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный Комитет Красного Креста. Мир должен видеть, какими грязными и бесчеловечными методами действует киевский режим", - добавила Лантратова.
* Признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.
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В миреРоссияДружковкаУкраинаЯна ЛантратоваООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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