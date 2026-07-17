Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в Дружновке в ДНР

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направит в ООН и Международный Комитет Красного Креста (МККК) материалы по ситуации в Дружновке, где украинские военные не дают пожилой женщине выехать в Россию.

Она добавила, что по признанию самих украинских служб, в Дружковке сейчас остается около 4,5 тысяч человек. Люди выживают в подвалах и ждут прихода Вооруженных Сил РФ. По словам уполномоченного, есть и те, кого насильно вывезли на Украину, но они правдами и неправдами возвращаются в свои полуразрушенные дома, чтобы дождаться наших ребят.