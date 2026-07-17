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Лантратова просит прокуратуру помочь в зачислении ребенка в 10 класс - РИА Новости, 17.07.2026
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10:31 17.07.2026
Лантратова просит прокуратуру помочь в зачислении ребенка в 10 класс

Лантратова просит помочь в зачислении ребенка в 10 класс в Красноярском крае

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой проверить ситуацию с незачислением старшеклассника в десятый класс.
  • Причиной незачисления старшеклассника в десятый класс стал технический сбой при подаче заявления электронно.
  • Лантратова добивается того, чтобы парень продолжил учебу.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой проверить ситуацию с незачислением старшеклассника в десятый класс из-за ошибки при подаче заявления.
Федеральный уполномоченный рассказала, что в Железногорске Красноярского края старшеклассника не зачислили в десятый класс из-за технического сбоя при подаче заявления электронно. При этом в местном управлении образования маме помочь не смогли, тогда как, по словам Лантратовой, ребенок не должен лишаться своего права на образование из-за недоработок цифровых платформ.
"Направила официальное обращение прокурору Красноярского края Роману Тютюнику. Попросила его провести проверку указанных обстоятельств в целях защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Будем добиваться того, чтобы парень продолжил учебу", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияЖелезногорскЯна Лантратова
 
 
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