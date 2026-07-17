Лантратова просит прокуратуру помочь в зачислении ребенка в 10 класс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой проверить ситуацию с незачислением старшеклассника в десятый класс.
- Причиной незачисления старшеклассника в десятый класс стал технический сбой при подаче заявления электронно.
- Лантратова добивается того, чтобы парень продолжил учебу.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой проверить ситуацию с незачислением старшеклассника в десятый класс из-за ошибки при подаче заявления.
Федеральный уполномоченный рассказала, что в Железногорске Красноярского края старшеклассника не зачислили в десятый класс из-за технического сбоя при подаче заявления электронно. При этом в местном управлении образования маме помочь не смогли, тогда как, по словам Лантратовой, ребенок не должен лишаться своего права на образование из-за недоработок цифровых платформ.
"Направила официальное обращение прокурору Красноярского края Роману Тютюнику. Попросила его провести проверку указанных обстоятельств в целях защиты права несовершеннолетнего на получение среднего общего образования и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Будем добиваться того, чтобы парень продолжил учебу", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".