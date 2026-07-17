Лантратова просит прокуратуру помочь в зачислении ребенка в 10 класс

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Красноярского края с просьбой проверить ситуацию с незачислением старшеклассника в десятый класс из-за ошибки при подаче заявления.