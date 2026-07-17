Лантратова помогла установить отцовство попавшего в плен участника СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла молодой маме установить отцовство для ребенка от участника СВО, который находится в украинском плену.

Для установления отцовства через суд требовалось официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство, которые удалось получить благодаря запросам в соответствующие органы.

Суд вынес положительное решение об установлении отцовства.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла молодой маме получить документы для установления отцовства попавшего в плен участника СВО, с которым они не успели официально зарегистрировать брак.

"К нам обратилась молодая мама, оказавшаяся в крайне непростой ситуации. Отец ее маленького ребенка - участник СВО - находится в украинском плену. До ухода на фронт пара не успела официально зарегистрировать брак, и теперь, чтобы защитить права малыша и оформить государственную поддержку, женщине необходимо было установить отцовство через суд", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Однако суду требовалось официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство о том, что он согласен на рассмотрение дела в его отсутствие. Получить эти бумаги из плена женщина самостоятельно не могла, отметила федеральный омбудсмен.

"Направили необходимые запросы в командование военного округа, городскую и военную прокуратуры. Коллеги отреагировали оперативно. Совместными усилиями нам удалось добиться от командования части быстрой отправки всех необходимых документов напрямую в суд", - подчеркнула она.

Лантратова уточнила, что были предоставлены и официальная выписка о нахождении бойца в плену, и нужное ходатайство.