Рейтинг@Mail.ru
Лантратова помогла установить отцовство попавшего в плен участника СВО - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 17.07.2026

Лантратова помогла установить отцовство попавшего в плен участника СВО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла молодой маме установить отцовство для ребенка от участника СВО, который находится в украинском плену.
  • Для установления отцовства через суд требовалось официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство, которые удалось получить благодаря запросам в соответствующие органы.
  • Суд вынес положительное решение об установлении отцовства.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла молодой маме получить документы для установления отцовства попавшего в плен участника СВО, с которым они не успели официально зарегистрировать брак.
"К нам обратилась молодая мама, оказавшаяся в крайне непростой ситуации. Отец ее маленького ребенка - участник СВО - находится в украинском плену. До ухода на фронт пара не успела официально зарегистрировать брак, и теперь, чтобы защитить права малыша и оформить государственную поддержку, женщине необходимо было установить отцовство через суд", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Лантратова прорабатывает возможность возвращения российских военнопленных
Вчера, 20:52
Однако суду требовалось официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство о том, что он согласен на рассмотрение дела в его отсутствие. Получить эти бумаги из плена женщина самостоятельно не могла, отметила федеральный омбудсмен.
"Направили необходимые запросы в командование военного округа, городскую и военную прокуратуры. Коллеги отреагировали оперативно. Совместными усилиями нам удалось добиться от командования части быстрой отправки всех необходимых документов напрямую в суд", - подчеркнула она.
Лантратова уточнила, что были предоставлены и официальная выписка о нахождении бойца в плену, и нужное ходатайство.
"Справедливость восторжествовала. Заявительница связалась с нами и сообщила, что суд вынес положительное решение: отцовство нашего защитника официально установлено. Искренне благодарю всех участников процесса за оперативность", - добавила уполномоченный.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к больной матери
Вчера, 19:23
 
РоссияЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала