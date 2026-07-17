Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 17.07.2026
В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра

В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра для хищения денег

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе задержали двоих мужчин по обвинению в незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
  • Ущерб от деятельности задержанных оценивается как крупный и особо крупный.
  • Одного из обвиняемых заключили под стражу до 16 сентября 2026 года, рассмотрение ходатайства в отношении второго фигуранта продолжается.
БАРНАУЛ, 17 июл – РИА Новости. Одного из организаторов незаконного колл-центра для дистанционных хищений денег, задержанного в Кузбассе, заключили под стражу на 2 месяца, сообщили в СУСК по Кемеровской области.
Ранее в СУСК по региону сообщили РИА Новости, что в Кузбассе накрыли преступную группу, которая организовала техническую базу незаконных колл-центров для дистанционных хищений денег у россиян. Задержали двоих мужчин, их обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 3 статьи 274.3 УК РФ). Ущерб от их деятельности оценивают как крупный и особо крупный.
«
"Сегодня, 17 июля по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом города Кемерово в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года. В отношении второго фигуранта рассмотрение ходатайства продолжается", - говорится в сообщении.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Мирошник рассказал, кто руководил колл-центрами на Украине
3 июля, 07:29
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияКемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала