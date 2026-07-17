В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра

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"Сегодня, 17 июля по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом города Кемерово в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года. В отношении второго фигуранта рассмотрение ходатайства продолжается", - говорится в сообщении.