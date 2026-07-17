В Кузбассе арестовали организатора незаконного колл-центра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе задержали двоих мужчин по обвинению в незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
- Ущерб от деятельности задержанных оценивается как крупный и особо крупный.
- Одного из обвиняемых заключили под стражу до 16 сентября 2026 года, рассмотрение ходатайства в отношении второго фигуранта продолжается.
БАРНАУЛ, 17 июл – РИА Новости. Одного из организаторов незаконного колл-центра для дистанционных хищений денег, задержанного в Кузбассе, заключили под стражу на 2 месяца, сообщили в СУСК по Кемеровской области.
Ранее в СУСК по региону сообщили РИА Новости, что в Кузбассе накрыли преступную группу, которая организовала техническую базу незаконных колл-центров для дистанционных хищений денег у россиян. Задержали двоих мужчин, их обвиняют в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 3 статьи 274.3 УК РФ). Ущерб от их деятельности оценивают как крупный и особо крупный.
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"Сегодня, 17 июля по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу Центральным районным судом города Кемерово в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года. В отношении второго фигуранта рассмотрение ходатайства продолжается", - говорится в сообщении.