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В Кузбассе раскрыли группу, создавшую базу незаконных колл-центров - РИА Новости, 17.07.2026
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06:44 17.07.2026 (обновлено: 09:30 17.07.2026)
В Кузбассе раскрыли группу, создавшую базу незаконных колл-центров

В Кузбассе задержали организаторов незаконных колл-центров для хищений денег

© Следком Кузбасса/MAXВ Кузбассе задержали организаторов незаконных колл-центров для хищений денег
В Кузбассе задержали организаторов незаконных колл-центров для хищений денег - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Следком Кузбасса/MAX
В Кузбассе задержали организаторов незаконных колл-центров для хищений денег
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе раскрыли преступную группу, которая организовала техническую базу незаконных колл-центров для дистанционных хищений денег.
  • Двое мужчин задержаны за незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой.
  • В ходе обысков изъяты сим-боксы, более 650 сим-карт операторов сотовой связи, мобильные телефоны обвиняемых и иное техническое оборудование.
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Преступную группу, которая организовала техническую базу незаконных колл-центров для дистанционных хищений денег, раскрыли в Кузбассе, двое мужчин задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кемеровской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 274.3 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что фигуранты незаконно использовали абонентские терминалы пропуска трафика и виртуальную телефонную станцию, чтобы обеспечить дистанционное хищение денег у россиян. Обвиняемые, реализуя преступную схему, доставляли сим-боксы в Кемерово, арендовали квартиры в разных районах города и выступали в роли операторов.
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"(Мужчины организовали - ред) тем самым техническую базу для дистанционной деятельности "колл-центров". Незаконная деятельность фигурантов выявлена в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России. При силовой поддержке бойцов Росгвардии фигуранты задержаны. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты сим-боксы и иное техническое оборудование, свыше 650 сим-карт операторов сотовой связи, а также мобильные телефоны обвиняемых", - отметили в СУСК.
Следствием будут детально изучены полученные данные, вместе с тем к настоящему времени уже подтверждены факты противоправных действий в отношении не менее двух граждан РФ. Причиненный ущерб оценивается как крупный и особо крупный.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.
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