Россияне осознанно покупают отечественные бренды, рассказали в Минпромторге

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.

"Покупатели все осознаннее выбирают отечественные марки, и эта тенденция становится устойчивой", - сказал он.