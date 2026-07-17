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Россияне осознанно покупают отечественные бренды, рассказали в Минпромторге - РИА Новости, 17.07.2026
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08:25 17.07.2026
Россияне осознанно покупают отечественные бренды, рассказали в Минпромторге

Куликов: россияне осознанно покупают отечественные бренды одежды

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМагазин одежды
Магазин одежды - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды.
  • Тенденция выбора отечественных марок становится устойчивой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Покупатели все осознаннее выбирают отечественные марки, и эта тенденция становится устойчивой", - сказал он.
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В январе текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки.
В июне 2025 года в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявлял, что власти страны будут поддерживать новые российские бренды.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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