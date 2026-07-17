Россияне осознанно покупают отечественные бренды, рассказали в Минпромторге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды.
- Тенденция выбора отечественных марок становится устойчивой.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Покупатели в России стали осознанно выбирать отечественные бренды одежды, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов.
"Покупатели все осознаннее выбирают отечественные марки, и эта тенденция становится устойчивой", - сказал он.
В январе текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что одним из ключевых механизмов поддержки и популяризации российских брендов одежды является выставочно-ярмарочная деятельность. Кроме того, для предприятий легкой промышленности и дизайнерских проектов доступны финансовые и консультационные меры поддержки.
В июне 2025 года в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявлял, что власти страны будут поддерживать новые российские бренды.