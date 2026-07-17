Природные красоты, гастротуризм и этнопрогулки ждут туристов на Кубани

Сезон отпусков в разгаре. Краснодарский край встретил его во всеоружии. Наряду с известными черноморскими курортами – Сочи, Туапсе, Анапой, Геленджиком – Кубань активно развивает туристический потенциал других территорий – Ейского, Туапсинского районов, Горячего ключа и других. Ежегодно появляются новые туристические маршруты и многослойные экскурсионные сеты. Яркая живописная природа и богатая история края – от пещерных стоянок древних людей до наследия мировых цивилизаций – открывают практически безграничные возможности для развития туризма. Подробнее о том, что предлагают туристам этим летом на Кубани, – в материале обозревателя РИА Новости Карины Ивашко.
Полсотни новых маршрутов
Как сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к летнему сезону 2026 разработали и благоустроили более 50 новых туристских маршрутов. А в общей сложности их уже более 350 – пеших, водных и автомобильных, конных, вело- и мотомаршрутов.
Главный генератор впечатлений – Центр развития курортов и туризма Краснодарского края. Специалисты весь год активно работают над созданием различных туристических программ. Например, проводят креативные краеведческие конкурсы, фестивали, тематические слеты и туриады.
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкТуристы на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи
Туристы на территории обустроенного природного комплекса "Агурское ущелье и водопады" в Хостинском районе города Сочи
Особое внимание уделяется детям и молодежи – для них действует 16 маршрутов в Абинском, Туапсинском, Мостовском районе, Геленджике, Сочи и других городах. Часто юные кубанцы опробуют новые трассы первыми, а далее опыт масштабируется для гостей региона – организованных детских, взрослых и смешанных групп. Аттестация гидов проводится регулярно – в крае таких специалистов уже более 600.
Приключения для активных туристов
Новый пешеходный маршрут появился в окрестностях Горячего Ключа. "От Карапетовой – до Инженерной Щели" – это история одного дня, которая не требует специального снаряжения и специальной физподготовки. В паспорте четырехкилометрового маршрута – гора Хребтовая, несколько живописных рек, множество водопадов, урочище Карапетова Щель с потрясающими лесными пейзажами и долина Инженерная Щель, вид на которую открывается с вершин лесистых хребтов. Путешественников сопровождает пение птиц, журчание ручьев, рокот горных рек и увлекательный рассказ о природе и истории этих мест.
Еще один красивый пеший маршрут ждет отдыхающих Туапсинского района – "Смотровая на гору Горнар". Он начинается от подвесного деревянного моста через реку Шапсухо в селе Молдавановка. Путь к финальной точке очень живописен. Он проходит вдоль берегов, поросших редкими цветами и травами, и выводит путников на смотровую – скальный массив с видом на величавую гору Горнар. Степень сложности маршрута – низкая, а впечатлений будет много.
Новые маршруты готовят и для отдыхающих Азовского побережья. Например, в Ейском районе проложили два велосипедных трека по уникальным природным территориям: "Долгая коса" и "Камышеватская коса", оба в среднем по 14 километров. Пока они находятся на согласовании.
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Long Spit Sea of Azov, Yeisk district, Krasnodar region (cropped)Долгая коса, берег Азовского моря, Ейский район, Краснодарский край
Долгая коса, берег Азовского моря, Ейский район, Краснодарский край
Кстати, Ейский район славится песчано-ракушечными белыми пляжами и идеальными условиями для занятий серфингом и другими водными активностями. Например, коса Долгая уходит в акваторию Азовского моря на восемь километров, а ветер создает здесь желанные для серфингистов волны.
Большинство экотроп проходят через природоохранные зоны, поэтому важно получить все разрешительные документы и обустроить маршруты для безопасности туристов и сохранения окружающей среды. Это большая непрерывная работа властей, которая открывает гостям Кубани ее красоты, а региону – новые возможности для развития туризма. Например, сейчас в разработке межмуниципальный пешеходный маршрут "Армавир – Кутан".
Этномозаика Кубани
Большое внимание в Краснодарском крае уделяют познавательным и просветительским экскурсионным программам. Для туристов создаются новые интересные сценарии для погружения в ту или иную историческую эпоху и знакомства с народами Кубани.
Например, в рамках Года единства народов России Центр развития курортов и туризма Краснодарского края разработал новую тематическую экскурсию "Этномозаика Кубани". В единое полотно здесь вплетены самые яркие страницы из жизни этносов, заселивших территорию региона. Экскурсия задумана как прогулка по столице Кубани – городу Краснодару. Она начинается в историческом центре и знакомит участников с архитектурой и выдающимися жителями – представителями разных народностей, вписавших свои имена в культурно-историческую летопись Кубани. Финалом трехчасового этнографического калейдоскопа станет посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына и осмотр выставки "История Кубани. Земляки и соседи".
Синергия туризма и патриотизма
По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сегодня гостям региона доступно около 300 экскурсионных программ разной направленности.
Отдельный блок экскурсий посвящен патриотической теме – всего разработано 10 таких программ. В регионе, где есть город-герой Новороссийск, города воинской славы Туапсе и Анапа, а также воинской доблести (Крымск, Темрюк, Армавир и Геленджик), создано 53 патриотических маршрута. Они рассказывают о борьбе жителей края с фашизмом во время Великой Отечественной войны, а также о новых страницах военной истории страны.
Пассажирский катамаран
Многие программы удачно сочетают в себе элементы познавательного, экологического и развлекательного туризма. В частности, на Кубани активно развивается эно- и гастротуризм с посещением ферм, сыроварен, виноделен. Гости могут увидеть процесс приготовления продукции и познакомиться с симпатичными обитателями агрохозяйств.
В общей сложности сейчас на Кубани действует более 780 объектов туристического показа самых разных направлений.
А еще в регионе активно развивается событийный туризм, объединяющий музыкантов и виноделов, этнографов и художников, мастеров народных промыслов и кинематографистов, аграриев и экспертов в области высокой кухни. Ежегодно в Краснодарском крае проходит более 400 крупных событийных мероприятий.