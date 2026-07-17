Природные красоты, гастротуризм и этнопрогулки ждут туристов на Кубани

Сезон отпусков в разгаре. Краснодарский край встретил его во всеоружии. Наряду с известными черноморскими курортами – Сочи, Туапсе, Анапой, Геленджиком – Кубань активно развивает туристический потенциал других территорий – Ейского, Туапсинского районов, Горячего ключа и других. Ежегодно появляются новые туристические маршруты и многослойные экскурсионные сеты. Яркая живописная природа и богатая история края – от пещерных стоянок древних людей до наследия мировых цивилизаций – открывают практически безграничные возможности для развития туризма. Подробнее о том, что предлагают туристам этим летом на Кубани, – в материале обозревателя РИА Новости Карины Ивашко.

Полсотни новых маршрутов

Как сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, к летнему сезону 2026 разработали и благоустроили более 50 новых туристских маршрутов. А в общей сложности их уже более 350 – пеших, водных и автомобильных, конных, вело- и мотомаршрутов.

Главный генератор впечатлений – Центр развития курортов и туризма Краснодарского края. Специалисты весь год активно работают над созданием различных туристических программ. Например, проводят креативные краеведческие конкурсы, фестивали, тематические слеты и туриады.

Особое внимание уделяется детям и молодежи – для них действует 16 маршрутов в Абинском, Туапсинском, Мостовском районе, Геленджике, Сочи и других городах. Часто юные кубанцы опробуют новые трассы первыми, а далее опыт масштабируется для гостей региона – организованных детских, взрослых и смешанных групп. Аттестация гидов проводится регулярно – в крае таких специалистов уже более 600.

Приключения для активных туристов

Новый пешеходный маршрут появился в окрестностях Горячего Ключа. "От Карапетовой – до Инженерной Щели" – это история одного дня, которая не требует специального снаряжения и специальной физподготовки. В паспорте четырехкилометрового маршрута – гора Хребтовая, несколько живописных рек, множество водопадов, урочище Карапетова Щель с потрясающими лесными пейзажами и долина Инженерная Щель, вид на которую открывается с вершин лесистых хребтов. Путешественников сопровождает пение птиц, журчание ручьев, рокот горных рек и увлекательный рассказ о природе и истории этих мест.

Еще один красивый пеший маршрут ждет отдыхающих Туапсинского района – "Смотровая на гору Горнар". Он начинается от подвесного деревянного моста через реку Шапсухо в селе Молдавановка. Путь к финальной точке очень живописен. Он проходит вдоль берегов, поросших редкими цветами и травами, и выводит путников на смотровую – скальный массив с видом на величавую гору Горнар. Степень сложности маршрута – низкая, а впечатлений будет много.

Новые маршруты готовят и для отдыхающих Азовского побережья. Например, в Ейском районе проложили два велосипедных трека по уникальным природным территориям: "Долгая коса" и "Камышеватская коса", оба в среднем по 14 километров. Пока они находятся на согласовании.

Кстати, Ейский район славится песчано-ракушечными белыми пляжами и идеальными условиями для занятий серфингом и другими водными активностями. Например, коса Долгая уходит в акваторию Азовского моря на восемь километров, а ветер создает здесь желанные для серфингистов волны.

Большинство экотроп проходят через природоохранные зоны, поэтому важно получить все разрешительные документы и обустроить маршруты для безопасности туристов и сохранения окружающей среды. Это большая непрерывная работа властей, которая открывает гостям Кубани ее красоты, а региону – новые возможности для развития туризма. Например, сейчас в разработке межмуниципальный пешеходный маршрут "Армавир – Кутан".

Этномозаика Кубани

Большое внимание в Краснодарском крае уделяют познавательным и просветительским экскурсионным программам. Для туристов создаются новые интересные сценарии для погружения в ту или иную историческую эпоху и знакомства с народами Кубани.

Например, в рамках Года единства народов России Центр развития курортов и туризма Краснодарского края разработал новую тематическую экскурсию "Этномозаика Кубани". В единое полотно здесь вплетены самые яркие страницы из жизни этносов, заселивших территорию региона. Экскурсия задумана как прогулка по столице Кубани – городу Краснодару. Она начинается в историческом центре и знакомит участников с архитектурой и выдающимися жителями – представителями разных народностей, вписавших свои имена в культурно-историческую летопись Кубани. Финалом трехчасового этнографического калейдоскопа станет посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына и осмотр выставки "История Кубани. Земляки и соседи".

Синергия туризма и патриотизма

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сегодня гостям региона доступно около 300 экскурсионных программ разной направленности.

Отдельный блок экскурсий посвящен патриотической теме – всего разработано 10 таких программ. В регионе, где есть город-герой Новороссийск, города воинской славы Туапсе и Анапа, а также воинской доблести (Крымск, Темрюк, Армавир и Геленджик), создано 53 патриотических маршрута. Они рассказывают о борьбе жителей края с фашизмом во время Великой Отечественной войны, а также о новых страницах военной истории страны.

Многие программы удачно сочетают в себе элементы познавательного, экологического и развлекательного туризма. В частности, на Кубани активно развивается эно- и гастротуризм с посещением ферм, сыроварен, виноделен. Гости могут увидеть процесс приготовления продукции и познакомиться с симпатичными обитателями агрохозяйств.

В общей сложности сейчас на Кубани действует более 780 объектов туристического показа самых разных направлений.