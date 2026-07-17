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На Кубани продлили штормовое предупреждение - РИА Новости, 17.07.2026
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10:26 17.07.2026
На Кубани продлили штормовое предупреждение

На Кубани предупредили о сильном дожде, ветре и возможных смерчах до конца суток

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до конца суток 17 июля.
  • Ожидаются сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду, есть опасность формирования смерчей над морем.
КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае, до конца суток 17 июля ожидаются сильный дождь, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду, также есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС по региону.
Ранее штормовое предупреждение о сильном дожде, грозе и ветре в регионе действовало с 14 до 16 июля.
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"До конца суток 17 июля местами в Краснодарском крае... ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 метров в секунду. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении центра.
В ведомстве отметили, что их предупреждение не касается Сочи и Сириуса - зоны прогнозирования ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей".
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