КСИР утверждает, что уничтожил американские самолеты-заправщики в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные заявили об уничтожении американских самолетов-заправщиков в Катаре.
- В ходе атаки по базе США Аль-Удейд в Катаре была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения.
- КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона в случае пересечения «красных линий» Ирана.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Иранские военные уничтожили американские самолеты-заправщики в Катаре, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"В продолжение вчерашних действий храбрые воины военно-космических сил КСИР в ходе 15-ой волны операции "Наср-2" осуществили мощную и внезапную атаку по базе США Аль-Удейд в Катаре, в результате чего была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения, а также несколько стратегических заправщиков США", - говорится в заявлении иранских военных.
Кроме того, КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона, где расположены базы США, в случае пересечения "красных линий" Ирана - атак на инфраструктуру страны и население страны.
"Этот будут ответные действия, которые войдут в боевую историю", - добавили в Корпусе стражей.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.