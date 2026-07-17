КСИР утверждает, что уничтожил американские самолеты-заправщики в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранские военные заявили об уничтожении американских самолетов-заправщиков в Катаре.

В ходе атаки по базе США Аль-Удейд в Катаре была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения.

КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона в случае пересечения «красных линий» Ирана.

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Иранские военные уничтожили американские самолеты-заправщики в Катаре, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Иран в пятницу сообщал, что ударил по местам дислокации американских истребителей и заправщиков в Иордании , заявляя об их уничтожении.

"В продолжение вчерашних действий храбрые воины военно-космических сил КСИР в ходе 15-ой волны операции "Наср-2" осуществили мощную и внезапную атаку по базе США Аль-Удейд в Катаре, в результате чего была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения, а также несколько стратегических заправщиков США", - говорится в заявлении иранских военных.

Кроме того, КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона, где расположены базы США, в случае пересечения "красных линий" Ирана - атак на инфраструктуру страны и население страны.

"Этот будут ответные действия, которые войдут в боевую историю", - добавили в Корпусе стражей.