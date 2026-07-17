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КСИР утверждает, что уничтожил американские самолеты-заправщики в Катаре - РИА Новости, 17.07.2026
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13:38 17.07.2026
КСИР утверждает, что уничтожил американские самолеты-заправщики в Катаре

КСИР: иранские военные уничтожили американские самолеты-заправщики в Катаре

© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные заявили об уничтожении американских самолетов-заправщиков в Катаре.
  • В ходе атаки по базе США Аль-Удейд в Катаре была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения.
  • КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона в случае пересечения «красных линий» Ирана.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Иранские военные уничтожили американские самолеты-заправщики в Катаре, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Иран в пятницу сообщал, что ударил по местам дислокации американских истребителей и заправщиков в Иордании, заявляя об их уничтожении.
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"В продолжение вчерашних действий храбрые воины военно-космических сил КСИР в ходе 15-ой волны операции "Наср-2" осуществили мощную и внезапную атаку по базе США Аль-Удейд в Катаре, в результате чего была полностью уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения, а также несколько стратегических заправщиков США", - говорится в заявлении иранских военных.
Кроме того, КСИР пригрозил суровой расплатой США и странам региона, где расположены базы США, в случае пересечения "красных линий" Ирана - атак на инфраструктуру страны и население страны.
"Этот будут ответные действия, которые войдут в боевую историю", - добавили в Корпусе стражей.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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