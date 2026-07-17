Кравцов рассказал о количестве новых стобалльников

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Больше всего новых стобалльников появилось в так называемые "президентские дни" по итогам пересдачи ЕГЭ по информатике, максимальный балл по этому предмету получили 82 человека, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.