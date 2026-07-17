Кравцов рассказал о количестве новых стобалльников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Больше всего новых стобалльников по итогам пересдачи ЕГЭ в «президентские дни» появилось по информатике — максимальный балл получили 82 человека.
- Также стобалльные результаты были получены по литературе (65 человек), русскому языку (58 человек) и профильной математике (53 человека).
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Больше всего новых стобалльников появилось в так называемые "президентские дни" по итогам пересдачи ЕГЭ по информатике, максимальный балл по этому предмету получили 82 человека, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"По результатам "президентских дней" больше всего новых стобалльных результатов по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53)", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.