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Жена бойца, спасшего девочку в Константиновке, планирует взять ее под опеку - РИА Новости, 17.07.2026
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08:28 17.07.2026 (обновлено: 09:34 17.07.2026)
Жена бойца, спасшего девочку в Константиновке, планирует взять ее под опеку

Жена спасшего девочку в Константиновке бойца возьмет ее под опеку

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена бойца, участвовавшего в спасении девочки Софии при освобождении Константиновки, планирует взять ее под опеку с удочерением.
  • Состояние ребенка стабильное, с ней продолжают работать специалисты.
ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Супруга военного, участвовавшего в спасении девочки Софии при освобождении Константиновки, собирается оформить над ней опеку, сообщил РИА Новости представитель региональных органов опеки.
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"Ребенка планирует взять под опеку с удочерением жена бойца, который принимал участие в спасении девочки", — рассказал собеседник агентства.

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С девочкой продолжают работать специалисты, ее состояние стабильное.
Минобороны 8 июля сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю Софию, оставшуюся без попечения родителей.
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон. Омбудсмен взяла на контроль оказание помощи пострадавшей.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия взяла под контроль Константиновку. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
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