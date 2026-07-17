Премьер Грузии заявил о снижении доверия к Евросоюзу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия страны и грузинского народа к Евросоюзу.
- Грузинское общество воспринимает действия европейских структур как недружественные, что отражается на отношении к Евросоюзу.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия страны и грузинского народа к Евросоюзу.
По словам главы правительства, грузинское общество воспринимает действия европейских структур как недружественные, что отражается на отношении к Евросоюзу.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей.
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