Премьер Грузии заявил о снижении доверия к Евросоюзу

ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия страны и грузинского народа к Евросоюзу.

По словам главы правительства, грузинское общество воспринимает действия европейских структур как недружественные, что отражается на отношении к Евросоюзу.