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Премьер Грузии заявил о снижении доверия к Евросоюзу - РИА Новости, 17.07.2026
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02:39 17.07.2026 (обновлено: 02:40 17.07.2026)
Премьер Грузии заявил о снижении доверия к Евросоюзу

Кобахидзе заявил о падении доверия к ЕС из-за политики европейской бюрократии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия страны и грузинского народа к Евросоюзу.
  • Грузинское общество воспринимает действия европейских структур как недружественные, что отражается на отношении к Евросоюзу.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия европейской бюрократии привели к снижению доверия страны и грузинского народа к Евросоюзу.
"Грузинский народ видит, что европейская бюрократия относится к нему враждебно и выражает это конкретными шагами. В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
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По словам главы правительства, грузинское общество воспринимает действия европейских структур как недружественные, что отражается на отношении к Евросоюзу.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей.
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