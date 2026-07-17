В Киргизии происходят повторные отключения электроэнергии

Больницы и соцобъекты города, которые затронуло отключение света, были переведены на альтернативные источники электроснабжения - в основном на генераторы. Также поступили и крупные супермаркеты и ряд точек общепита. Остальные или временно прекратили работу, или обслуживают клиентов без света. В связи с этим во многих магазинах стала недоступна оплата банковскими картами. На кассах просят оплачивать товары наличными деньгами или через мобильные приложения.