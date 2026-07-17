В Киргизии происходят повторные отключения электроэнергии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бишкеке и других городах Киргизии произошло массовое отключение электроэнергии, которое затем периодически возобновлялось и прекращалось снова.
- Больницы, социальные объекты, а также крупные супермаркеты и некоторые точки общепита переведены на альтернативные источники электроснабжения.
- Причиной блэкаута энергетики назвали сбой автоматики.
БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Подача электроэнергии, которая начала постепенно восстанавливаться после масштабного блэкаута в Киргизии, в ряде районов вновь прекращена, передает корреспондент РИА Новости.
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6 июля, 19:53
На улицах Бишкека из-за неработающих светофоров стали образовываться пробки, на центральных перекрестках потоки транспорта распределяют регулировщики.
Больницы и соцобъекты города, которые затронуло отключение света, были переведены на альтернативные источники электроснабжения - в основном на генераторы. Также поступили и крупные супермаркеты и ряд точек общепита. Остальные или временно прекратили работу, или обслуживают клиентов без света. В связи с этим во многих магазинах стала недоступна оплата банковскими картами. На кассах просят оплачивать товары наличными деньгами или через мобильные приложения.
Ситуация осложняется очень жаркой погодой. В Бишкеке сейчас 40 градусов в тени. Без холодильников и кондиционеров продукты в магазинах могут очень быстро испортиться.
Причиной блэкаута энергетики назвали сбой автоматики. Из-за него произошло отключение двух высоковольтных линий 220 кВ "Кара-Балта – Главная" и "Главная – Шу".