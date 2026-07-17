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В Киргизии происходят повторные отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.07.2026
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14:43 17.07.2026
В Киргизии происходят повторные отключения электроэнергии

В Киргизии происходят повторные массовые отключения электроэнергии

© Sputnik / Акылбек БатырбековВид на Бишкек
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Вид на Бишкек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бишкеке и других городах Киргизии произошло массовое отключение электроэнергии, которое затем периодически возобновлялось и прекращалось снова.
  • Больницы, социальные объекты, а также крупные супермаркеты и некоторые точки общепита переведены на альтернативные источники электроснабжения.
  • Причиной блэкаута энергетики назвали сбой автоматики.
БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Подача электроэнергии, которая начала постепенно восстанавливаться после масштабного блэкаута в Киргизии, в ряде районов вновь прекращена, передает корреспондент РИА Новости.
Около 14:20 (11:20 мск) в Бишкеке и других городах Киргизии произошло массовое отключение электроэнергии. Примерно к 15:30 (12:30 мск) в ряде районов свет появился. Однако в 16:00 (13:00 мск) энергоснабжение пропало вновь.
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На улицах Бишкека из-за неработающих светофоров стали образовываться пробки, на центральных перекрестках потоки транспорта распределяют регулировщики.
Больницы и соцобъекты города, которые затронуло отключение света, были переведены на альтернативные источники электроснабжения - в основном на генераторы. Также поступили и крупные супермаркеты и ряд точек общепита. Остальные или временно прекратили работу, или обслуживают клиентов без света. В связи с этим во многих магазинах стала недоступна оплата банковскими картами. На кассах просят оплачивать товары наличными деньгами или через мобильные приложения.
Ситуация осложняется очень жаркой погодой. В Бишкеке сейчас 40 градусов в тени. Без холодильников и кондиционеров продукты в магазинах могут очень быстро испортиться.
Причиной блэкаута энергетики назвали сбой автоматики. Из-за него произошло отключение двух высоковольтных линий 220 кВ "Кара-Балта – Главная" и "Главная – Шу".
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