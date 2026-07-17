Хоккеист Неучев договорился с "Каролиной" о годичном двустороннем контракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Виктор Неучев договорился с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз» о продлении двустороннего контракта на один год.
- В прошедшем сезоне Виктор Неучев набрал 16 очков в 34 матчах за фарм-клуб «Рочестер Американс» и 9 баллов в 30 играх за «Чикаго Вулвз», но пока не провел ни одного матча в НХЛ.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский нападающий Виктор Неучев договорился с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" о продлении двустороннего контракта на один год, сообщил представляющий игрока агент Дэн Мильштейн в соцсети Х.
В конце июня "Каролина" сделала квалификационное предложение 22-летнему россиянину.
Неучев был выбран "Баффало" в третьем раунде драфта НХЛ 2022 года под общим 74-м номером. В прошедшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах Американской хоккейной лиги (АХЛ) за фарм-клуб "Сэйбрз" "Рочестер Американс" и набрал 16 очков (6 голов + 10 передач), а позднее играл за "Чикаго Вулвз" и записал на свой счет 9 баллов (4+5) в 30 играх. Хоккеист пока не провел ни одного матча в НХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Неучев выступал за екатеринбургский "Автомобилист". Он принял участие в 62 матчах и набрал 12 очков (4+8).