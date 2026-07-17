Хоккеист Неучев договорился с "Каролиной" о годичном двустороннем контракте

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский нападающий Виктор Неучев договорился с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" о продлении двустороннего контракта на один год, сообщил представляющий игрока агент Дэн Мильштейн в соцсети Х.