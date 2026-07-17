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Нурмагомедов тренируется, а Макгрегор думает о деньгах, заявил Монсон - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Единоборства
 
14:34 17.07.2026 (обновлено: 16:11 17.07.2026)
Нурмагомедов тренируется, а Макгрегор думает о деньгах, заявил Монсон

Монсон: Конор Макгрегор сосредоточился на заработке и публичной деятельности

© Фото : Ethan Miller/Getty Images/AFP / Instagram Конора МакгрегораХабиб Нурмагомедов / Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов / Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Ethan Miller/Getty Images/AFP / Instagram Конора Макгрегора
Хабиб Нурмагомедов / Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов сохраняет высокий уровень благодаря постоянным тренировкам.
  • Конор Макгрегор проиграл Максу Холлоуэю техническим нокаутом в Лас-Вегасе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов по-прежнему находится на высочайшем уровне благодаря постоянным тренировкам, тогда как ирландец Конор Макгрегор сосредоточился на заработке и публичной деятельности, заявил РИА Новости российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом чуть более чем через минуту после начала поединка. Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего на счету 38-летнего бывшего чемпиона UFC 22 победы и семь поражений в ММА.
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"Что касается Хабиба, то он постоянно тренируется. Он ежедневно работает с бойцами. Конор сейчас больше заинтересован в деньгах. Он позволяет славе вскружить себе голову. Проводит различные мероприятия, рекламирует свой виски, ездит по разным странам, выступает перед публикой. Но он уже не тренируется по-настоящему", - сказал Монсон.
Нурмагомедову 37 лет, он завершил карьеру в октябре 2020 года после боя с Джастином Гейджи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.
По мнению собеседника агентства, именно постоянная работа в зале позволяет Нурмагомедову сохранять высокий уровень. "А что делает Хабиб? Он каждый день работает в зале с бойцами. Не просто тренируется рядом с ними, а тренирует их, передает им свой опыт. Даже его ученики говорят, что сейчас он выглядит даже лучше, чем раньше. Да, сейчас он стал крупнее и физически сильнее. Думаю, его уровень остался прежним, а возможно, он даже стал сильнее именно благодаря своим габаритам. Но главное - он продолжает тренироваться каждый день и показывает своим ученикам путь к успеху", - добавил Монсон.
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