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В Хабаровске увеличилась площадь пожара на продуктовом складе - РИА Новости, 17.07.2026
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22:21 17.07.2026 (обновлено: 22:24 17.07.2026)
В Хабаровске увеличилась площадь пожара на продуктовом складе

Площадь пожара на продуктовом складе в Хабаровске увеличилась до 1000 квадратов

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на продуктовом складе в Хабаровске увеличилась до 1000 квадратных метров.
  • Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь пожара на продуктовом складе в Хабаровске увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по краю.
Ранее управление сообщало о пожаре на продуктовом складе в Хабаровске, площадь которого изначально составляла 600 квадратных метров. При этом, как уточнили в МЧС, произошло обрушение кровли здания.
"Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
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ПроисшествияХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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