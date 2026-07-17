В Хабаровске увеличилась площадь пожара на продуктовом складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на продуктовом складе в Хабаровске увеличилась до 1000 квадратных метров.
- Изначально площадь пожара составляла 600 квадратных метров, произошло обрушение кровли здания.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Площадь пожара на продуктовом складе в Хабаровске увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает главное управление МЧС по краю.
Ранее управление сообщало о пожаре на продуктовом складе в Хабаровске, площадь которого изначально составляла 600 квадратных метров. При этом, как уточнили в МЧС, произошло обрушение кровли здания.
"Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".