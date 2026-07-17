В "Спартаке" пообещали борьбу за титул чемпиона в этом сезоне РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что в сезоне-2025/26 футбольный клуб будет бороться за титул Российской премьер-лиги (РПЛ).
- Испанец возглавил «Спартак» в январе 2026 года, под его руководством команда завоевала Кубок России и заняла четвертое место в чемпионате страны.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что в сезоне-2025/26 футбольный клуб будет бороться за титул Российской премьер-лиги (РПЛ).
Специалист возглавил "Спартак" в январе 2026 года. Под его руководством команда завоевала Кубок России, а в чемпионате страны стала четвертой. В 2012 году Карседо входил в тренерский штаб "Спартака", который возглавлял его соотечественник Унаи Эмери.
"Думаю, чемпионат стал лучше (чем 14 лет назад - ред.). Есть политическая ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Все клубы находятся на очень хорошем уровне. У нас хороший состав, в этом сезоне мы будем бороться за титул", - сказал Карседо журналистам на пресс-конференции.
Первый официальный матч "Спартака" в сезоне-2026/27 состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, где команда встретится с петербургским "Зенитом" в игре за Суперкубок России.
"Вся команда готова, мотивирована. Все завтра хотят сыграть и завоевать еще один трофей для клуба. Надеюсь, удастся провести хороший матч и защитить наши цвета", - сказал специалист.
Испанец отметил, что предстоящий финал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании 19 июля сыграет с командой Аргентины, не будет отвлекать команду от встречи за Суперкубок. "Отвлекать финал чемпионата мира точно не будет. Мы сконцентрированы на своей игре, матче против "Зенита". После матча в воскресенье буду желать победы сборной Испании", - добавил тренер.
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