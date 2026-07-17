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На Камчатке многодетной матери присвоили звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 17.07.2026
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03:09 17.07.2026
На Камчатке многодетной матери присвоили звание "Мать-героиня"

Жительница Елизово Дарья Аксинина, мама 11 детей, получила звание "Мать-героиня"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Аксинина из Елизова в Камчатском крае удостоена почетного звания «Мать-героиня».
  • Звание присвоено за личный вклад в укрепление семейных ценностей и развитие детей.
  • Поддержка многодетных семей и повышение престижа этого статуса остаются приоритетами в работе в рамках национального проекта «Семья».
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл – РИА Новости. Дарья Аксинина из Елизова в Камчатском крае, воспитавшая 11 детей, удостоена почетного звания "Мать-героиня", сообщили в администрации Елизовского муниципального округа.
"Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Такая большая семья требует непрестанного и самоотверженного труда, который всегда ложится, прежде всего, на плечи матери", — говорится в сообщении.
Указ о присвоении звания подписал президент Российской Федерации — за личный вклад в укрепление семейных ценностей, заботу о здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии детей. Ребята показывают хорошую успеваемость в школе, участвуют в олимпиадах, занимаются музыкой и робототехникой. Педагоги отмечают, что дети отличаются старательностью и надежностью в дружбе.
Администрация округа отметила, что поддержка многодетных семей и повышение престижа этого статуса остаются приоритетами в работе в рамках национального проекта "Семья".
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