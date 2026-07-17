На Камчатке многодетной матери присвоили звание "Мать-героиня"

Краткий пересказ от РИА ИИ Дарья Аксинина из Елизова в Камчатском крае удостоена почетного звания «Мать-героиня».

Звание присвоено за личный вклад в укрепление семейных ценностей и развитие детей.

Поддержка многодетных семей и повышение престижа этого статуса остаются приоритетами в работе в рамках национального проекта «Семья».

П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 июл – РИА Новости. Дарья Аксинина из Елизова в Камчатском крае, воспитавшая 11 детей, удостоена почетного звания "Мать-героиня", сообщили в администрации Елизовского муниципального округа.

"Елизовчане Алексей и Дарья Аксинины состоят в браке 20 лет, за которые стали родителями 11 детей. Такая большая семья требует непрестанного и самоотверженного труда, который всегда ложится, прежде всего, на плечи матери", — говорится в сообщении.

Указ о присвоении звания подписал президент Российской Федерации — за личный вклад в укрепление семейных ценностей, заботу о здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии детей. Ребята показывают хорошую успеваемость в школе, участвуют в олимпиадах, занимаются музыкой и робототехникой. Педагоги отмечают, что дети отличаются старательностью и надежностью в дружбе.