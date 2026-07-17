Житель Смоленской области получил 15,5 года за госизмену

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"Переданные сведения представляли интерес для спецслужб Украины и их использование могло бы нанести урон безопасности РФ. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.