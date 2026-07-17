Житель Смоленской области получил 15,5 года за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Смоленской области приговорен к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за государственную измену.
- Подсудимый передал через Telegram сведения о военкомате Анапы и объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска, считая, что общается с представителем СБУ.
- Переданная информация могла нанести урон безопасности России и представляла интерес для спецслужб Украины.
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Краснодарский краевой суд за государственную измену приговорил жителя Смоленской области к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что зимой 2024 года подсудимый связался через Telegram с человеком которого считал представителем СБУ, и предложил свою помощь. В действительности переписка велась с сотрудником УФСБ России по Ставропольскому краю. Фигурант в то время находился в Краснодарском крае, он передал сведения о военкомате Анапы и объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска.
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"Переданные сведения представляли интерес для спецслужб Украины и их использование могло бы нанести урон безопасности РФ. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев в колонии строго режима с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена).
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