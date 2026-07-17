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Поставки палладия из России в Италию в мае выросли более чем вдвое - РИА Новости, 17.07.2026
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21:57 17.07.2026
Поставки палладия из России в Италию в мае выросли более чем вдвое

РИА Новости: поставки палладия из России в Италию в мае выросли более чем вдвое

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое.
  • В мае Италия закупила у РФ необработанного палладия, а также палладия в форме порошка на 50,1 миллиона евро — в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, но на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.
  • За первые пять месяцев года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, за май Италия закупила у РФ необработанного палладия, а также палладия в форме порошка на 50,1 миллиона евро - в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года. Однако в месячном выражении объем поставок сократился на 20% до минимума с декабря предыдущего года.
Всего за первые пять месяцев этого года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Кроме России, итальянцы в мае закупали необработанный палладий у Южной Кореи - на 3,3 миллиона евро. Это первая закупка с августа 2025 года. Также поставки шли из Великобритании - на 1,6 миллиона, ЮАР - 814 тысяч евро, Швейцарии - 434 тысячи, Китая - 83 тысячи и Египта - 20 тысяч.
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