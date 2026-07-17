Поставки палладия из России в Италию в мае выросли более чем вдвое

Краткий пересказ от РИА ИИ Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое.

В мае Италия закупила у РФ необработанного палладия, а также палладия в форме порошка на 50,1 миллиона евро — в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, но на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.

За первые пять месяцев года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.

Так, за май Италия закупила у РФ необработанного палладия, а также палладия в форме порошка на 50,1 миллиона евро - в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года. Однако в месячном выражении объем поставок сократился на 20% до минимума с декабря предыдущего года.

Всего за первые пять месяцев этого года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.