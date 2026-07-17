Поставки палладия из России в Италию в мае выросли более чем вдвое

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое.
- В мае Италия закупила у РФ необработанного палладия, а также палладия в форме порошка на 50,1 миллиона евро — в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года, но на 20% меньше, чем в предыдущем месяце.
- За первые пять месяцев года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Поставки необработанного палладия из России в Италию в мае в годовом выражении увеличились более чем вдвое, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Всего за первые пять месяцев этого года импорт Италией российского палладия составил 230,5 миллиона евро, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Кроме России, итальянцы в мае закупали необработанный палладий у Южной Кореи - на 3,3 миллиона евро. Это первая закупка с августа 2025 года. Также поставки шли из Великобритании - на 1,6 миллиона, ЮАР - 814 тысяч евро, Швейцарии - 434 тысячи, Китая - 83 тысячи и Египта - 20 тысяч.