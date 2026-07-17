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Ирану нужны гарантии, что США не повторят "ошибки", заявил депутат - РИА Новости, 17.07.2026
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13:03 17.07.2026 (обновлено: 13:25 17.07.2026)
Ирану нужны гарантии, что США не повторят "ошибки", заявил депутат

Азизи: Иран привержен диалогу с США, но доверия к Соединенным Штатам нет

© REUTERS / Alkis KonstantinidisИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран привержен диалогу, но требует гарантий того, что США не повторят «ошибки».
  • Доверия к Вашингтону со стороны Тегерана нет из-за атак США на Иран во время переговорного процесса.
  • Если несоблюдение обязательств со стороны США продолжится, то у Ирана не будет необходимости придерживаться каких-либо договоренностей.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Тегеран привержен диалогу, но требует гарантий того, что США, атаковавшие Иран в ходе переговоров, не повторят "ошибки", доверия к Вашингтону нет, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Мы приветствует диалог и переговоры, однако посредники должны должным образом выполнять свои обязанности, а именно дать нам гарантии, что США не станут повторять свои ошибки. К сожалению, до сих пор они (посредники в этом вопросе - ред.) не преуспели", - сказал Азизи, комментируя перспективы переговоров с США.
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По его словам, США необходимо завоевать доверие, поскольку Иран несколько раз был атакован во время переговорного процесса.
"Мир же воочию за этим наблюдал. Те страны, что выполняют посредническую роль, должны, учитывая этот факт, побудить США признать свои ошибки", - добавил он.
Видный иранский политик добавил, что Иран всегда выступает за переговоры, но если несоблюдение обязательств со стороны США продолжится, то и необходимости у Тегерана придерживаться каких-либо договоренностей не будет.
"К сожалению, именно поведение американцев стало причиной этого недоверия", - резюмировал Азизи.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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