КСИР заявил об атаке на место дислокации американских самолетов в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены.
- Уничтожены летательные средства в ходе 14-й волны операции «Наср-2» при помощи баллистических ракет и беспилотников.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены ударами баллистических ракет и беспилотников, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.
"В ходе 14-й волны операции "Наср-2" в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу (летательных средств - ред.)", - говорится в заявлении КСИР.
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Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил, что уничтожил пусковые установки ракет Himars в Кувейте, а также ударил по местам дислокации американских военных и "антиреволюционно настроенных наймитов США и Израиля", уничтожив "большое число антиреволюционеров и американских военных из сил специального назначения".
Военные Ирана ранее сообщили об ударах по американским объектам в Сирии, Омане, Бахрейне, заявив, что сделали это в ответ на американские удары по Ирану. Целями ударов становились РЛС, места базирования вертолетов, а также центры командования.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.