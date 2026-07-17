КСИР заявил об атаке на место дислокации американских самолетов в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены.

Уничтожены летательные средства в ходе 14-й волны операции «Наср-2» при помощи баллистических ракет и беспилотников.

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены ударами баллистических ракет и беспилотников, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.

"В ходе 14-й волны операции "Наср-2" в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании , что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу (летательных средств - ред.)", - говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил, что уничтожил пусковые установки ракет Himars в Кувейте, а также ударил по местам дислокации американских военных и "антиреволюционно настроенных наймитов США и Израиля", уничтожив "большое число антиреволюционеров и американских военных из сил специального назначения".

Военные Ирана ранее сообщили об ударах по американским объектам в Сирии, Омане, Бахрейне, заявив, что сделали это в ответ на американские удары по Ирану. Целями ударов становились РЛС, места базирования вертолетов, а также центры командования.