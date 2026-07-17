Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил об атаке на место дислокации американских самолетов в Иордании - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 17.07.2026 (обновлено: 11:50 17.07.2026)
КСИР заявил об атаке на место дислокации американских самолетов в Иордании

КСИР: Иран уничтожил американские истребители на базе в Иордании

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены.
  • Уничтожены летательные средства в ходе 14-й волны операции «Наср-2» при помощи баллистических ракет и беспилотников.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Несколько американских заправщиков и истребителей, дислоцированных в Иордании, были уничтожены ударами баллистических ракет и беспилотников, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.
"В ходе 14-й волны операции "Наср-2" в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу (летательных средств - ред.)", - говорится в заявлении КСИР.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Иран нанес удары по американской базе в Бахрейне
Вчера, 02:14
Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил, что уничтожил пусковые установки ракет Himars в Кувейте, а также ударил по местам дислокации американских военных и "антиреволюционно настроенных наймитов США и Израиля", уничтожив "большое число антиреволюционеров и американских военных из сил специального назначения".
Военные Ирана ранее сообщили об ударах по американским объектам в Сирии, Омане, Бахрейне, заявив, что сделали это в ответ на американские удары по Ирану. Целями ударов становились РЛС, места базирования вертолетов, а также центры командования.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Иран нанес удары по американским объектам в Кувейте
Вчера, 06:43
 
В миреИорданияИранВоенная операция США и Израиля против ИранаКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала