Число жертв атаки США на мосты на юге Ирана выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ Число жертв атаки США по двум мостам в городе Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до трех человек.

Еще девять человек получили ранения в результате атаки.

ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв атаки США по двум мостам в городе Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до трех человек, еще девять получили ранения, передает иранское агентство Число жертв атаки США по двум мостам в городе Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до трех человек, еще девять получили ранения, передает иранское агентство Mehr

Ранее иранские СМИ сообщали о двух погибших и семи пострадавших.

"Согласно последней полученной информации, число погибших в результате атаки США на мосты в Бендер-Хемире выросло до трех человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения также получили ранения девять человек.

В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.