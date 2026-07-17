Число жертв атаки США на мосты на юге Ирана выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв атаки США по двум мостам в городе Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до трех человек.
- Еще девять человек получили ранения в результате атаки.
ТЕГЕРАН, 17 июл - РИА Новости. Число жертв атаки США по двум мостам в городе Бендер-Хемир на юге Ирана выросло до трех человек, еще девять получили ранения, передает иранское агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о двух погибших и семи пострадавших.
"Согласно последней полученной информации, число погибших в результате атаки США на мосты в Бендер-Хемире выросло до трех человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате нападения также получили ранения девять человек.
В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.