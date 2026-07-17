Краткий пересказ от РИА ИИ
- Портовый город Бендер-Ленге на юге Ирана подвергся удару США.
- Об ударе сообщает администрация иранской провинции Хормозган.
ТЕГЕРАН, 17 июл – РИА Новости. Портовый город Бендер-Ленге на юге Ирана подвергся удару США, следует из заявления администрации иранской провинции Хормозган.
"В 01.30 (01.00 мск) несколько районов в Бендер-Ленге подверглись удару США", - говорится в заявлении администрации, его цитирует иранское агентство Mehr.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.