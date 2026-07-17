При ударах США по Ирану погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ударов США по югу Ирана два человека погибли и семь получили ранения.

Удары были нанесены по жилым районам, мостам, вышке связи и железнодорожному узлу, в результате чего город Бендер-Аббас частично обесточен.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, сообщает телеканал Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, сообщает телеканал Press TV

По данным телеканала, один мирный житель погиб, семь других получили ранения при американском ударе по жилому району в портовом городе Бендер-Аббасе.

Целью авиаударов в городе Бендер-Хемире на юге Ирана стали два моста, предположительно, погиб водитель гражданского автомобиля.

Телеканал Al Jazeera и агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ сообщают, что в Бендер-Аббасе были нанесены удары по вышке связи и железнодорожному узлу. Город частично обесточен.

В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.