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При ударах США по Ирану погибли два человека - РИА Новости, 17.07.2026
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00:33 17.07.2026
При ударах США по Ирану погибли два человека

При ударах США по Ирану два человека погибли и семь ранены

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ударов США по югу Ирана два человека погибли и семь получили ранения.
  • Удары были нанесены по жилым районам, мостам, вышке связи и железнодорожному узлу, в результате чего город Бендер-Аббас частично обесточен.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два человека погибли и семь получили ранения в результате ударов США по югу Ирана, сообщает телеканал Press TV.
По данным телеканала, один мирный житель погиб, семь других получили ранения при американском ударе по жилому району в портовом городе Бендер-Аббасе.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 23:25
Целью авиаударов в городе Бендер-Хемире на юге Ирана стали два моста, предположительно, погиб водитель гражданского автомобиля.
Телеканал Al Jazeera и агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ сообщают, что в Бендер-Аббасе были нанесены удары по вышке связи и железнодорожному узлу. Город частично обесточен.
В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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Вчера, 20:47
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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