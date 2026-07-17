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Проект "Четвертый сектор"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 17.07.2026
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17:39 17.07.2026
Проект "Четвертый сектор"* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов проект "Четвертый сектор"

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект "Четвертый сектор"* включили в реестр иностранных агентов по распоряжению Минюста России.
  • Проект распространял сообщения и материалы иноагентов, а также информацию о мероприятиях нежелательных организаций и недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов проект "Четвертый сектор", сообщается на сайте ведомства.
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"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен проект "Четвертый сектор"*, - говорится в перечне.
По данным министерства, проект распространял сообщения и материалы иноагентов, участвовал в распространении сообщений и материалов, а также информации о мероприятиях организаций, признанных на территории РФ нежелательными, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также о российской образовательной системе.
По данным ведомства, основатели проекта проживают за границей.
* Организация, выполняющая фукции иноагента в России
Александр Поливанов* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:14
 
РоссияиноагентыОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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