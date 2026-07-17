"Либертарианскую партию России"* внесли в реестр иностранных агентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции России включило "Либертарианскую партию России"* в реестр иностранных агентов.
- По данным Минюста, партия распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России, а также участвовала в распространении материалов иностранных агентов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Либертарианскую партию России"*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... "Либертарианская партия России"* (председатель М.В. Мацапулина)", - говорится в перечне.
По данным министерства, "Либертарианская партия России"* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, также она выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Кроме того, "Либертарианская партия России"* принимала участие в распространении материалов иностранных агентов, а участниками партии являются также иноагенты.
* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов