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"Либертарианскую партию России"* внесли в реестр иностранных агентов - РИА Новости, 17.07.2026
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17:21 17.07.2026 (обновлено: 17:39 17.07.2026)
"Либертарианскую партию России"* внесли в реестр иностранных агентов

Минюст включил "Либертарианскую партию России" в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции России включило "Либертарианскую партию России"* в реестр иностранных агентов.
  • По данным Минюста, партия распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России, а также участвовала в распространении материалов иностранных агентов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Либертарианскую партию России"*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого июля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... "Либертарианская партия России"* (председатель М.В. Мацапулина)", - говорится в перечне.
По данным министерства, "Либертарианская партия России"* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, также она выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Кроме того, "Либертарианская партия России"* принимала участие в распространении материалов иностранных агентов, а участниками партии являются также иноагенты.
* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов
Александр Поливанов* - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Журналиста Поливанова* внесли в реестр иноагентов
Вчера, 17:14
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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