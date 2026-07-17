"Либертарианскую партию России"* внесли в реестр иностранных агентов

По данным министерства, "Либертарианская партия России"* распространяла фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике, а также об избирательной системе страны, также она выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности РФ. Кроме того, "Либертарианская партия России"* принимала участие в распространении материалов иностранных агентов, а участниками партии являются также иноагенты.