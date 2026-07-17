Краткий пересказ от РИА ИИ Адвокат мобилизованного получила третью группу инвалидности после избиения сотрудниками военкомата в Харькове.

Потерпевшая обратилась в ЕСПЧ, так как правоохранительные органы не установили лицо, нанесшее ей телесные повреждения, и не провели должное расследование.

Комитет по защите прав адвокатов зафиксировал 17 случаев применения силы к адвокатам в 2025–2026 годах.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Адвокат мобилизованного получила третью группу инвалидности после избиения сотрудниками военкомата в Харькове на Украине, за правосудие она борется в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Адвокат, которого избили в помещении ТЦК (военкомата – ред.) в Харькове , получила инвалидность. Она сейчас борется за правосудие и обратилась в ЕСПЧ ", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, в марте 2025 года адвокат прибыла в военкомат, чтобы оказать юридическую помощь задержанному, но к клиенту ее не допустили и избили. Женщина оказалась в больнице, была прооперирована, прошла длительное лечение, после чего получила третью группу инвалидности.

« "Адвокат обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. И что дальше? Прошел год. Но, по словам потерпевшей, лицо, которое нанесло ей телесные повреждения, до сих пор не установили. Работников ТЦК не допросили. Видеозаписи с камер наблюдения не предоставили… Адвокат была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека", - отметил Лубинец.

Он добавил, что этот случай не единичный. По данным комитета по защите прав адвокатов при совете адвокатов Харьковской области, в 2025-2026 года зафиксировано 17 случаев применения силы к адвокатам.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.