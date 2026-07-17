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На Украине адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК - РИА Новости, 17.07.2026
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11:37 17.07.2026
На Украине адвокат мобилизованного стала инвалидом после избиения в ТЦК

Лубинец: адвокат мобилизованного в Харькове стала инвалидом после избиения в ТЦК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат мобилизованного получила третью группу инвалидности после избиения сотрудниками военкомата в Харькове.
  • Потерпевшая обратилась в ЕСПЧ, так как правоохранительные органы не установили лицо, нанесшее ей телесные повреждения, и не провели должное расследование.
  • Комитет по защите прав адвокатов зафиксировал 17 случаев применения силы к адвокатам в 2025–2026 годах.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Адвокат мобилизованного получила третью группу инвалидности после избиения сотрудниками военкомата в Харькове на Украине, за правосудие она борется в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Адвокат, которого избили в помещении ТЦК (военкомата – ред.) в Харькове, получила инвалидность. Она сейчас борется за правосудие и обратилась в ЕСПЧ", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
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По его словам, в марте 2025 года адвокат прибыла в военкомат, чтобы оказать юридическую помощь задержанному, но к клиенту ее не допустили и избили. Женщина оказалась в больнице, была прооперирована, прошла длительное лечение, после чего получила третью группу инвалидности.
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"Адвокат обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. И что дальше? Прошел год. Но, по словам потерпевшей, лицо, которое нанесло ей телесные повреждения, до сих пор не установили. Работников ТЦК не допросили. Видеозаписи с камер наблюдения не предоставили… Адвокат была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека", - отметил Лубинец.
Он добавил, что этот случай не единичный. По данным комитета по защите прав адвокатов при совете адвокатов Харьковской области, в 2025-2026 года зафиксировано 17 случаев применения силы к адвокатам.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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