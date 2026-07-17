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Мэра Гюмри перевели под домашний арест - РИА Новости, 17.07.2026
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15:51 17.07.2026
Мэра Гюмри перевели под домашний арест

Мэра Гюмри Гукасяна перевели под домашний арест

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна перевели под домашний арест.
  • Он должен выплатить залог в размере 40,8 тысячи долларов.
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Находящийся под стражей оппозиционный мэр армянского города Гюмри Вардан Гукасян переведен под домашний арест, сообщает онлайн-издание news.am, ссылаясь на решение городского суда.
"Решением суда мера пресечение Вардана Гукасяна изменена на домашний арест", - говорится в сообщении. Кроме того, он должен выплатить залог в размере 40,8 тысячи долларов.
Гукасян был арестован 21 октября 2025 года по решению ереванского суда на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение в получении взятки, добавив, что Гукасян не признает вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду, когда Гукасян не был градоначальником во втором по величине городе Армении.
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