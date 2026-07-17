В Гватемале сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,6

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сейсмологи Гватемалы оценили магнитуду землетрясения у берегов страны в 5,6.
- Национальный сейсмологический центр Мексики сообщил о землетрясении магнитудой 6,8, при этом глубина толчков совпадает с данными гватемальских сейсмологов — 10 километров.
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл - РИА Новости. Сейсмологи Гватемалы оценили магнитуду землетрясения у берегов страны в 5,6 - намного меньше, чем их мексиканские коллеги.
Ранее в пятницу национальный сейсмологический центр Мексики сообщил о землетрясении магнитудой 6,8.
Глубина толчков у ученых совпадает - 10 километров.