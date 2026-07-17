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В Гватемале сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,6 - РИА Новости, 17.07.2026
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18:29 17.07.2026
В Гватемале сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 5,6

Сейсмологи Гватемалы оценили магнитуду землетрясения у берегов страны в 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейсмологи Гватемалы оценили магнитуду землетрясения у берегов страны в 5,6.
  • Национальный сейсмологический центр Мексики сообщил о землетрясении магнитудой 6,8, при этом глубина толчков совпадает с данными гватемальских сейсмологов — 10 километров.
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июл - РИА Новости. Сейсмологи Гватемалы оценили магнитуду землетрясения у берегов страны в 5,6 - намного меньше, чем их мексиканские коллеги.
Ранее в пятницу национальный сейсмологический центр Мексики сообщил о землетрясении магнитудой 6,8.
Глубина толчков у ученых совпадает - 10 километров.
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