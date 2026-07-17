Саакашвили потерял статус политической фигуры, заявил премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили утратил статус политической фигуры и больше не воспринимается значимым ни в обществе, ни внутри собственной партии.