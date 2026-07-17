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Саакашвили потерял статус политической фигуры, заявил премьер Грузии - РИА Новости, 17.07.2026
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03:11 17.07.2026 (обновлено: 03:15 17.07.2026)
Саакашвили потерял статус политической фигуры, заявил премьер Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили потерял статус политической фигуры

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили утратил статус политической фигуры.
  • По мнению Кобахидзе, Саакашвили утратил доверие общества и влияние даже среди большинства членов своей партии.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили утратил статус политической фигуры и больше не воспринимается значимым ни в обществе, ни внутри собственной партии.
"Главная причина, по которой он действует абсолютно неадекватно, в том числе если оценивать это с точки зрения его собственных интересов, заключается в том, что он полностью потерялся как политическая фигура", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Премьер также отметил, что, по его мнению, Саакашвили "утратил доверие общества и влияние даже среди большинства членов своей политической силы".
"С политической точки зрения этот человек уже не представляет особого интереса. С медицинской точки зрения, возможно, представляет", - сказал Кобахидзе.
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