Саакашвили потерял статус политической фигуры, заявил премьер Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили утратил статус политической фигуры.
- По мнению Кобахидзе, Саакашвили утратил доверие общества и влияние даже среди большинства членов своей партии.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михаил Саакашвили утратил статус политической фигуры и больше не воспринимается значимым ни в обществе, ни внутри собственной партии.
Премьер также отметил, что, по его мнению, Саакашвили "утратил доверие общества и влияние даже среди большинства членов своей политической силы".
"С политической точки зрения этот человек уже не представляет особого интереса. С медицинской точки зрения, возможно, представляет", - сказал Кобахидзе.
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29 сентября 2025, 15:45