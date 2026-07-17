Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии обвинил ОБСЕ в скоординированной атаке против страны - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 17.07.2026
Премьер Грузии обвинил ОБСЕ в скоординированной атаке против страны

Кобахидзе назвал резолюцию ОБСЕ враждебным актом против Грузии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ОБСЕ присоединилась к «скоординированной атаке» против грузинского народа.
  • Кобахидзе назвал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ «враждебным актом» и заявил, что она содержит ложь и абсурдные утверждения.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ОБСЕ присоединилась к "скоординированной атаке" против грузинского народа, а принятую Парламентской ассамблеей организации резолюцию назвал "враждебным актом" в отношении Грузии.
По словам главы правительства, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, инициированная американским конгрессменом Джо Уилсоном, содержит ложь и абсурдные утверждения.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Премьер Грузии заявил о снижении доверия к Евросоюзу
02:39
"ОБСЕ в течение определенного времени не была вовлечена в скоординированную атаку против грузинского народа, а теперь и этот институт втянули в происходящее. Об этом свидетельствует наполненная ложью и абсурдом резолюция, принятая Парламентской ассамблеей, что является очередным враждебным актом против грузинского народа и нашего государства", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
На прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по Грузии, вошедшую в итоговую Гаагскую декларацию. Документ касается политической ситуации в стране и содержит ряд рекомендаций грузинским властям по вопросам демократии, верховенства права и избирательного процесса. В декларацию также вошла резолюция, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном, в которой, в частности, содержится призыв к проведению новых парламентских выборов. Ранее грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по Гаагской декларации на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Перед голосованием глава комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе заявил о несогласии с содержанием документа.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Делегация Грузии покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста
8 июля, 14:33
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала