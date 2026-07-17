Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых носили насильственный характер.

Кобахидзе назвал попытки насильственных революций «политическим террором» и заявил, что власти не допустят подобного.

Правительство Грузии приняло ряд законодательных мер, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», для пресечения подобных процессов.

ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых, по его словам, носили насильственный характер, и назвал это "политическим террором".

"Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди"

По словам главы правительства, власти приняли ряд законодательных мер, чтобы пресечь подобные процессы, включая закон "О прозрачности иностранного влияния", изменения в законодательство о собраниях и манифестациях, а также ужесточение административных норм.