Премьер Грузии высказался о попытках революции в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых носили насильственный характер.
- Кобахидзе назвал попытки насильственных революций «политическим террором» и заявил, что власти не допустят подобного.
- Правительство Грузии приняло ряд законодательных мер, включая закон «О прозрачности иностранного влияния», для пресечения подобных процессов.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за последние четыре года в стране были предприняты пять попыток революции, четыре из которых, по его словам, носили насильственный характер, и назвал это "политическим террором".
"Когда в течение четырех лет в стране организуют пять попыток революции, из которых четыре являются насильственными, это не что иное, как политический террор. Это заказ иностранной агентуры — держать население Грузии в состоянии постоянного политического террора, чего мы не допустим", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
По словам главы правительства, власти приняли ряд законодательных мер, чтобы пресечь подобные процессы, включая закон "О прозрачности иностранного влияния", изменения в законодательство о собраниях и манифестациях, а также ужесточение административных норм.
Премьер также заявил, что закон о прозрачности был направлен на противодействие "политическому террору", а критику этого закона со стороны западных партнеров назвал частью той же кампании.
Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии
6 октября 2025, 21:09