МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года на уровне 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора.
- Кобахидзе подчеркнул, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.
ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
"Согласно прогнозу Международного валютного фонда, до 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
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По словам премьера, развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора, где власти реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Кобахидзе также отметил, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.
"Мы каждый год не просто выполняли прогноз Международного валютного фонда, а превышали его. Надеемся, что сможем продолжить эту тенденцию и в последующие годы", - подчеркнул он.
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