МВФ прогнозирует Грузии самые высокие темпы экономического роста в Европе

Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото

Вид на Кафедральный Собор Святой Троицы и президентский дворец в Тбилиси

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года на уровне 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора.

Кобахидзе подчеркнул, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.

ТБИЛИСИ, 17 июл - РИА Новости. Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой экономический рост Грузии до 2031 года составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

"Согласно прогнозу Международного валютного фонда, до 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе . Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди"

По словам премьера, развитию экономики способствует активная работа по укреплению транзитной функции страны и развитию Среднего коридора, где власти реализуют масштабные инфраструктурные проекты. Кобахидзе также отметил, что прогнозы МВФ в предыдущие годы не только оправдывались, но и превышались.