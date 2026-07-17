Краткий пересказ от РИА ИИ Страны НАТО и Европейского союза пытаются убедить Грецию передать Украине до 200 ракет для систем ПВО Patriot.

Греции предлагалось продать ракеты Норвегии, которая затем передаст их Киеву, но Афины не дали положительного ответа.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Страны НАТО и Европейского союза пытаются убедить Грецию передать Украине до 200 ракет для американских систем ПВО Patriot, сообщает издание Страны НАТО и Европейского союза пытаются убедить Грецию передать Украине до 200 ракет для американских систем ПВО Patriot, сообщает издание Ekathimerini со ссылкой на источники.

"Афины подвергаются давлению со стороны партнеров из НАТО ЕС , требующих, чтобы Греция предоставила Украине средства противовоздушной обороны Patriot, включая ракеты для систем, находящихся на вооружении военно-воздушных сил Греции... Украина запросила до 200 ракет РАС-2 греческих систем ПВО Patriot", - пишет издание, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

Примечательно, что часть ракет находится на вооружении уже 23 года, как утверждают украинские официальные лица, срок их эксплуатации уже подходит к концу. По информации Ekathimerini, Греции предлагалось продать ракеты Норвегии, которая затем передаст их Киеву, однако со стороны Греции не последовало положительного ответа на это предложение.

В понедельник обозреватель немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что Киев практически исчерпал запасы ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет. Французская газета Monde сообщила ранее, что украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, а представители ВСУ сообщают о нехватке ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.