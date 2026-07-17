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Советник Зеленского встала на сторону Европы в споре с США из-за Гренландии - РИА Новости, 17.07.2026
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17:53 17.07.2026
Советник Зеленского встала на сторону Европы в споре с США из-за Гренландии

Фриланд встала на сторону Европы в ее споре с США из-за Гренландии

© AP Photo / Andrew HarnikХристя Фриланд
Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Христя Фриланд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам, экс-глава МИД Канады Христя Фриланд назвала территориальные претензии Вашингтона к Гренландии ненормальными.
  • Она встала на сторону Европы в ее противостоянии с Дональдом Трампом из-за Гренландии.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам, экс-глава МИД Канады Христя Фриланд встала на сторону Европы в ее противостоянии с президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии, назвав территориальные претензии Вашингтона ненормальными.
В июле президент США Дональд Трамп после долгого перерыва вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Вашингтона. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила, что остров не продается.
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"То, что президент (США - ред.) вновь повторил свои претензии в отношении Дании, абсолютно неприемлемо... Я считаю, нам всем должно быть предельно ясно, что это ненормально - заявлять территориальные претензии, особенно в отношении своих союзников", - сказала Фриланд в интервью телеканалу Sky News.
Она добавила, что поддерживает реакцию датского премьера на слова Трампа и считает, что президент США понимает только силу, а попытки потакать ему лишь больше его провоцируют.
Киевский режим, существующий за счет помощи США и Европы, и ранее позволял себе вмешиваться в ситуацию вокруг Гренландии. В январе Зеленский заявил, что не поддерживает Трампа в вопросе присоединения Гренландии. А на Всемирном экономическом форуме в Давосе он высмеивал Европу за неспособность себя защитить. Как заявил тогда глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Зеленский, как "настоящий политический шакал", публично унизил своих европейских спонсоров.
Гренландия входит в состав Датского королевства, но Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Фриланд много лет работала в правительстве Канады, которую Трамп, как и Гренландию, предлагал включить в состав США.
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В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампВладимир ЗеленскийХристя Фриланд
 
 
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